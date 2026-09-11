Τα πράγματα στη… θέση τους έβαλε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, όταν ρωτήθηκε για το επερχόμενο ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ, ταξιδεύοντας στις αναμνήσεις από «Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός».

Εδώ που τα λέμε ένα δίκιο το έχει ο Ιταλός. Οι λέξεις και οι έννοιες χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές ελαφρά την καρδίαν σε βαθμό που χάνουν τη βαρύτητά τους. Έτσι δεν είναι Έντσο Μαρέσκα;

Ο Ιταλός τεχνικός ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι της πόλης (13/9, 18:30) στην έδρα της συμπολίτισσας Γιουνάιτεντ και κατά την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο ίδιος ωστόσο έσπευσε να ξεκαρίσει τη σημασία της λέξης ντέρμπι, φέρνοντας στο μυαλό του σκέψεις από τη θητεία του στα μέρη μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Χρησιμοποιώντας φυσικά την κόντρα με τον «αιώνιο» Παναθηναϊκό.

«Έχω συμμετάσχει σε διάφορα ντέρμπι. Σας υπόσχομαι ότι αυτό είναι το χειρότερο… Σας υπόσχομαι ότι η ατμόσφαιρα εκεί είναι πολύ ‘καυτή’», ανέφερε ο Έντσο Μαρέσκα που διανύει τις πρώτες του μέρες στο Νησί με τους «Πολίτες». Μία Μάντσεστερ Σίτι που έχει κάνει το 4/4 σε Premier League και Champions League μετά τον τελικό του Community Shield και τον διασυρμό από την Άρσεναλ του Τζόλη (2 ασίστ).

🗣️ "The worst one is Olympiakos v Panathinaikos. I promise you that is very hot!"



How does Enzo Maresca feel the Manchester derby compares to others across Europe?



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Ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «Πολιτών» αναλαμβάνοντας αυτό το πολύ δύσκολο έργο, φόρεσε 39 φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2009-10, αντιμετωπίζοντας δύο φορές τον πρωταθλητή εκείνη τη σεζόν Παναθηναϊκό.

Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της νίκης της Σίτι επί της Γιουνάιτεντ στο ματς της πόλης, «ένα πολύ ξεχωριστό παιχνίδι για τους φιλάθλους, τους παίκτες και τους προπονητές. Για όλους.»