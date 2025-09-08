Όπως μεταφέρουν στη Βραζιλία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμφώνησε με τον Τζον Τέξτορ και είναι έτοιμος να «μεγαλώσει» το «δίκτυο» των ομάδων του!

Τα δημοσιεύματα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ανάμειξή του στο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία πληθαίνουν ανά καιρούς.

Αυτή τη φορά, απ’ τη «χώρα του καφέ» πάνε ένα βήμα παρακάτω την εν λόγω υπόθεση. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για συμφωνία με τον Τζον Τέξτορ για την Μποταφόγκο!

Μία ιστοσελίδα στο «X», που ασχολείται με θέματα της ομάδας, μεταδίδει πως οι δύο άνδρες είναι έτοιμοι να δώσουν τα χέρια! Αν ολοκληρωθεί και επίσημα το deal ο Τζον Τέξτορ θα παραμείνει ως μειοψηφικός μέτοχος.

Την ίδια ώρα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ακόμα και από αυτή τη θέση θα είναι ο «ηγέτης» της διοίκησης του κλαμπ.

Ωστόσο, μένει να φανεί κατά πόσο ευσταθούν τα όσα… λένε στη Βραζιλία. Αν ισχύει, τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα «μεγαλώσει» το «δίκτυο» των ομάδων του. Να υπενθυμίσουμε, πως έχει ήδη στην… κατοχή του τον Ολυμπιακό, τη Ρίο Άβε και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Informa Fogo»:

«Ο Τζον Tέξτορ ολοκληρώνει τη συμφωνία για την ένταξη του Ευάγγελου Μαρινάκη στην ομάδα της Μποταφόγκο. Κάποιες λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, αλλά η φυσική εξέλιξη είναι ότι, εάν επιβεβαιωθεί η συμφωνία, ο Τζον Τέξτορ θα γίνει μειοψηφικός μέτοχος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα αποχωρήσει από τη διαχείριση της Αλβινέγκρο. Σύμφωνα με πηγές, ακόμη και αν ο νυν ιδιοκτήτης της Μποταφόγκο αναλάβει μειοψηφική θέση, η τάση είναι ότι θα συνεχίσει να ηγείται της διοίκησης του συλλόγου».