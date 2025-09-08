Τα δημοσιεύματα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ανάμειξή του στο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία πληθαίνουν ανά καιρούς.  

Αυτή τη φορά, απ’ τη «χώρα του καφέ» πάνε ένα βήμα παρακάτω την εν λόγω υπόθεση. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για συμφωνία με τον Τζον Τέξτορ για την Μποταφόγκο!  

Μαρινάκης στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Ζήσατε μια απάτη, αλλά θα προκριθούμε, όσα γκολ κι αν χρειαστούν»

Βαγγέλης Μαρινάκης Ολυμπιακός

Ο «ισχυρός» άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε μήνυμα στήριξης στους παίκτες της ομάδας, μετά την ήττα από την Μπόντο/Γκλιμτ.

ole.gr

Μία ιστοσελίδα στο «X», που ασχολείται με θέματα της ομάδας, μεταδίδει πως οι δύο άνδρες είναι έτοιμοι να δώσουν τα χέρια! Αν ολοκληρωθεί και επίσημα το deal ο Τζον Τέξτορ θα παραμείνει ως μειοψηφικός μέτοχος. 

Την ίδια ώρα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ακόμα και από αυτή τη θέση θα είναι ο «ηγέτης» της διοίκησης του κλαμπ.  

Ωστόσο, μένει να φανεί κατά πόσο ευσταθούν τα όσα… λένε στη Βραζιλία. Αν ισχύει, τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα «μεγαλώσει» το «δίκτυο» των ομάδων του. Να υπενθυμίσουμε, πως έχει ήδη στην… κατοχή του τον Ολυμπιακό, τη Ρίο Άβε και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Μαρινάκης «μοίρασε» συγχαρητήρια στους παίκτες της Νότιγχαμ, μετά τη νίκη κόντρα στη Σίτι! (video) 

Screenshot

O Βαγγέλης Μαρινάκης «μοίρασε» συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι (08/03, 1-0)!

ole.gr

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Informa Fogo»: 

«Ο Τζον Tέξτορ ολοκληρώνει τη συμφωνία για την ένταξη του Ευάγγελου Μαρινάκη στην ομάδα της Μποταφόγκο. Κάποιες λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, αλλά η φυσική εξέλιξη είναι ότι, εάν επιβεβαιωθεί η συμφωνία, ο Τζον Τέξτορ θα γίνει μειοψηφικός μέτοχος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα αποχωρήσει από τη διαχείριση της Αλβινέγκρο. Σύμφωνα με πηγές, ακόμη και αν ο νυν ιδιοκτήτης της Μποταφόγκο αναλάβει μειοψηφική θέση, η τάση είναι ότι θα συνεχίσει να ηγείται της διοίκησης του συλλόγου».