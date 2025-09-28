Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται με ορισμένες αλλαγές, στο ματς της Τρίπολης, απέναντι στον Αστέρα.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αστέρα, στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στη σύνθεση της βασικής ενδεκάδας των «ασπρόμαυρων», προκειμένου να δώσει ανάσες σε κάποιους ποδοσφαιριστές.

Αρχικά, υπάρχει η επιστροφή του Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας. Παράλληλα, ο Τέιλορ θα ξεκινήσει στο αριστερό άκρο στη θέση του Μπάμπα, ενώ ο Καμαρά θα συνθέσει το δίδυμο στο κέντρο, μαζί με τον Μεϊτέ.

Ο Ντεσπόντοφ θα πάρει τη θέση του Ζίβκοβιτς, ενώ ο Τσάλοφ θα ξεκινήσει αντί του Γιακουμάκη.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.