Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21/09, 21:00) και το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν!

Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Θα ξεκινήσουμε με τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» θα έχουν κάτω από τα δοκάρια τους τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια στα αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ στα μετόπισθεν οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά.

Στα χαφ θα είναι οι Άνταμ Τσέριν, Πέδρο Τσιριβέγια και Τάσος Μπακασέτας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Τετέ, στο άλλο ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ενώ στην κορυφή ο Σίριελ Ντέσερς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λαφόντ, Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντή Τζολάκη στα γκολπόστ.

Οι Κοστίνια, Παναγιώτης Ρέτσος, Λορέντσο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα ξεκινήσουν οι Λορέντσο Σιπιόνι και Χρήστος Μουζακίτης, ενώ στο «10» θα είναι ο Νασιμέντο. Στο ένα άκρο της επίθεσης θα είναι ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, στο άλλο ο Ρεμί Καμπελά και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Τσικίνιο, Γκαρθία, Μάνσα, Έσε, Καλογερόπουλος, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ταρέμι, Γιαζίτσι.