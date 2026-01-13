Δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο!

Στην Αργεντινή θεωρούν τελειωμένο το deal και δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα του Σαντίνο Αντίνο.

Ο 20χρονος εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ατελείωτου σίριαλ, μιας και ο σύλλογός του προσπάθησε πολύ για να τον παραχωρήσει στη Ρίβερ Πλέιτ. Κάτι που όπως τονίζει συγκεκριμένο ΜΜΕ της Αργεντινής δεν πρόκειται να συμβεί μιας και η υπόθεση «κλείνει» οριστικά.

Συγκεκριμένα το «Ovacion Uno» αναλύει ολόκληρο το story από την αρχή επιβεβαιώνοντας τα ποσά που γράφτηκαν και τη Δευτέρα (12/1) και που κυμαίνονταν στα 10,2 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Μάλιστα τονίζει ότι το πείσμα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να αποκτήσει τον Αντίνο, λύγισε και τον Μανσούρ!

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γοδόι. Μοναδικές εκκρεμότητες είναι η αποστολή των εγγράφων από την ομάδα της Αργεντινής και οι μέθοδοι πληρωμής!