Ένα… μοτίβο που κρατάει 14 χρόνια. Θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να το «σπάσει» και να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό;

Σε λίγες ώρες θα έχουμε τη «σέντρα» από το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό (05/10, 20:30). Οι δύο ομάδες έχουν στόχο να επιστρέψουν στις νίκες, μετά τα ματς της Ευρώπης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει να βρει και «απαντήσεις», καθώς είναι σε ένα πολύ κακό «φεγγάρι».

Άλλωστε, έχει να κερδίσει αρκετό καιρό, ενώ βγάζει πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τον δημιουργικό τομέα. Την ίδια ώρα, θα επιχειρήσει να «σπάσει» και ένα… μοτίβο, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια.

Μία νίκη και «στοπ»

Στα περασμένα Play Offs ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Αυτό το είχε καταφέρει, χάρη σε μία εκρηκτική εκκίνηση, καθώς είχε σκοράρει ήδη δύο φορές, μέχρι το 11ο λεπτό.

Το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν να μειώσουν στο σκορ, μετέπειτα από αυτογκόλ του Γιάννη Μιχαηλίδη.

Άντεξε στο φινάλε ο ΠΑΟΚ, «λύγισε» τον Ολυμπιακό και βλέπει… Champions League! Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς με τον Ολυμπιακό, άντεξε την πίεση στο τέλος, αν και ήταν με δέκα παίκτες, και πήρε τη νίκη (06/04, 2-1), για να μπει στο κόλπο της δεύτερης θέσης.

Επομένως, οι Θεσσαλονικείς θα «ψάξουν» τη δεύτερη συνεχόμενή τους εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στους Πειραιώτες!

Πόσο καιρό έχει να συμβεί κάτι ανάλογο; Κι όμως, έχουν περάσει 14 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά!

Το 2010 έγινε η αρχή. Στα Play Offs του πρωταθλήματος για τις θέσεις 2-5 ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 1-0 στην Τούμπα χάρη στον Ζλάταν Μουσλίμοβιτς.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα ο Ολυμπιακός πήγε στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά για την κανονική διάρκεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ με τον Ραφίκ Τζιμπούρ. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Βασίλη Κουτσιανικούλη και ένα του Βιτόλο έκαναν την ανατροπή!

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά, που ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέτυχε δύο σερί εντός έδρας νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Θα τα καταφέρει ξανά σε λίγες ώρες; Οψόμεθα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα ματς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με γηπεδούχους τους Θεσσαλονικείς.