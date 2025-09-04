Η Super League εξηγεί πώς άλλαξε η διαδικασία επαναφοράς της μπάλας στα ματς του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025/26.

Η Stoiximan Super League «έπαυσε» για ένα Σαββατοκύριακο (06/09 & 07/09) για τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.

Στις δύο πρώτες αγωνιστικές που ολοκληρώθηκαν πριν αυτήν την «παύση», ωστόσο, παρατηρήθηκε μία συγκεκριμένη αλλαγή, που είχε να κάνει με την επαναφορά της μπάλας.

Το πρωί της Πέμπτης (04/09) υπήρξε σχετική ενημέρωση από την πλευρά της λίγκας:

«Θα έχετε ενδεχομένως παρατηρήσει τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 ότι πλέον, σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του ματς, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές ανακτούν άμεσα τη μπάλα, από κώνους/πιατάκια γύρω από τον αγωνιστικό χώρο όταν, για παράδειγμα, πρέπει να εκτελέσουν ένα πλάγιο άουτ, ένα κόρνερ, ή ένα ελεύθερο, όπως ισχύει αντίστοιχα στην Premier League, τη Serie A, αλλά και στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Όταν η μπάλα του αγώνα βγει εκτός παιχνιδιού, οι ποδοσφαιριστές πρέπει είτε:

1/ Να ανακτήσουν οι ίδιοι την αρχική μπάλα για να επανεκκινήσουν το παιχνίδι.

ή

2/ Να μεταβούν στον πλησιέστερο κώνο/ πιατάκι για να πάρουν οι ίδιοι μια μπάλα αντικατάστασης και να επανεκκινήσουν το παιχνίδι.

Ο σκοπός της διαδικασίας επαναφοράς μπάλας στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League 2025-26 είναι η μείωση του χρόνου διακοπής του αγώνα, όταν η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει άμεσα διαθέσιμη μπάλα αντικατάστασης για τους ποδοσφαιριστές, εφόσον χρειαστεί.

Ο ρόλος των επαναφορέων μπάλας (ball children) είναι να διασφαλίζουν ότι υπάρχει μπάλα πάνω σε κάθε ειδικό κώνο/πιατάκι που βρίσκεται περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι επαναφορείς μπάλας στέκονται στις προκαθορισμένες θέσεις περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και επανατοποθετούν τις μπάλες πάνω στους κώνους/πιατάκια, με στόχο να διασφαλίζεται η ομαλή τέλεση του αγώνα χωρίς καθυστερήσεις.

Τα ball children δεν επιστρέφουν μια μπάλα απευθείας σε έναν παίκτη, εκτός, φυσικά, εάν ο διαιτητής υποδείξει διαφορετικά. Ο διαιτητής κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πρωτόκολλο επαναφοράς της μπάλας. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά της μπάλας πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τα ball children προς τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές».