Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά (22/03, 19:00) και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Το τελευταίο «εμπόδιο» της ΑΕΚ στην κανονική περιόδο της Stoiximan Super League είναι στο Allwyn Arena, απέναντι στην Κηφισιά (22/03, 19:00).

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πάρουν τη νίκη, ώστε να περιμένουν τα αποτελέσματα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι στην πρώτη θέση, αφού «χάνουν» σε όλες τις ισοβαθμίες.

Για την ΑΕΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος θα είναι στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ στο κέντρο θα παίξουν οι Φελίπε Ρέλβας και Ντομαγκόι Βίντα.

Στα χαφ θα είναι ο Πέτρος Μάνταλος, αλλά και ο Ορμπελίν Πινέδα. Στη μία «πτέρυγα» της επίθεσης θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στην άλλη ο Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ στην κορυφή θα είναι οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό, Γκρούγιτς, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι.