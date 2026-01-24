Γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, για να ξεκινήσει η ΑΕΚ την αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR (24/01, 19:30).

Η νέα «αποστολή» της ΑΕΚ είναι στην Τρίπολη, για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Asteras AKTOR (24/01, 19:30) για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» θέλει να συνεχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις της, ώστε να συνεχίσει να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Μάρκο Νίκολιτς, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά θα παίξουν οι Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρος Πήλιος.

Στα χαφ θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα και Πέτρος Μάνταλος, δεξιά και αριστερά στα χαφ θα είναι οι Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και Αμπουμπκαρί Κοϊτά.

Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπισιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι.