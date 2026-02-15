Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Μάρκο Νίκολιτς, για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ (15/02, 19:30), στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινά με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην 4άδα της άμυνας ξεκινούν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Στον χώρο του κέντρου θα είναι οι Μεϊτέ και Ζαφείρης, στα «φτερά» της επίθεσης θα κινούνται οι Χατσίδης και Ζίβκοβιτς, ενώ ο Τάισον θα έχει τον ρόλο πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Από την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τον Στρακόσια κάτω από τα γκολπόστ και στην άμυνα τους Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πήλιο.

Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε ξανά διάταξη με δύο φορ μπροστά, έχοντας τους Πινέδα, Μαρίν στο κέντρο, Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς στα άκρα, ενώ προωθημένοι είναι οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.