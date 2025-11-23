Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ, για τη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00).

Ο Παναθηναϊκός βγαίνει από τον «πάγο» των εθνικών και επιστρέφει στις υποχρεώσεις του.

Οι «πράσινοι» έχουν ταξιδέψει στη Βόρεια Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που η νίκη είναι «μονόδρομος» αν δεν θέλουν να δουν να μεγαλώνει η διαφορά τους με τις πρώτες θέσεις.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Παναθηναϊκό κάτω από την εστία θα είναι ο Αλμπάν Λαφόντ. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα παίξει ο Τιν Γεντβάι, ενώ αριστερά ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Στα στόπερ θα είναι οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και ο Αχμέντ Τουμπά. Η τριάδα στα χαφ θα έχει τους Πέδρο Τσιριβέγια, Μανώλη Σιώπη και Τάσο Μπακασέτα.

Δεξιά και αριστερά από τον προωθημένο, Μίλος Πάντοβιτς, θα είναι οι Τετέ και Ανάς Ζαρουρί.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μπακασέτας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τετέ, Πάντοβιτς.