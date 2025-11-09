Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ (09/11, 21:00), με τις ενδεκάδες των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές.

Η μεγάλη ώρα «κοντοζυγώνει»! Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League «ρίχνει» την αυλαία της με ένα ματς-φωτιά!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (09/11, 21:00), σε μία σπουδαία αναμέτρηση. Λίγη ώρα πριν την έναρξη της έγιναν γνωστές και οι επιλογές των Ράφα Μπενίτεθ και Ραζβάν Λουτσέσκου για τις βασικές ενδεκάδες.

Για τους γηπεδούχους, κάτω από την εστία θα είναι ο Αλμπάν Λαφόντ. Τιν Γεντβάι, Έρικ Πάλμερ Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργος Κυριακόπουλος θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στο κέντρο θα ξεκινήσουν οι Μανώλης Σιώπης και Πέρο Τσιριβέγια, ενώ μπροστά τους θα είναι πιθανότατα ο Φίλιπ Τζούρισιτς.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Τετέ, στο άλλο ο Ανάς Ζαρουρί και στην κορυφή ο Μίλος Πάντοβιτς.

Παναθηναϊκός: Λαφόντ, Γεντβάι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπρέγκου, Μπόκος, Νίκας.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει κάτω από τα δοκάρια του τον Αντώνη Τσιφτσή. Τζόντζο Κένι και Μπάμπα θα παίξουν δεξιά και αριστερά στην άμυνα. Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Ντέγιαν Λόβρεν και Τόμας Κενζιόρα.

Στα χαφ θα είναι ο Μαγκομέντ Οζντόεφ και ο Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στα εξτρέμ θα παίξουν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίρλι Ντεσπόντοφ, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ.