Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο στην άδεια, λόγω τιμωρίας, Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Χρήστος Κόντης δεν προχώρησε σε πολλές αλλαγές, συγκριτικά με το ματς απέναντι στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για το Europa League.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Λαφόν, ενώ στην άμυνα είναι οι Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπα και Κυριακόπουλος.

Στον άξονα ξεκινούν ο Τσιριβέγια με τον Ρενάτο Σάντσες και τον Τάσο Μπακασέτα. Στα δύο «φτερά» είναι ο Τετέ και ο Τζούρισιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ρενάτο, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.