Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Ολυμπιακός – Άρης (01/11, 20:00), για το μεταξύ τους παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής!

Το πρόγραμμα της Stoiximan Super League για την 9η αγωνιστική «κλείνει», με μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη (01/11, 20:00), με τον Μανόλο Χιμένεθ να επιστρέφει στο Γ. Καραϊσκάκης, μετά τις θητείες του στην ΑΕΚ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία.

Κοστίνια, Γκουστάβο Μάνσα, Παναγιώτης Ρέτσος και Μπρούνο Ονιεμαέτσι θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Ντάνι Γκαρθία και Χρήστος Μουζακίτης. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Ντανιέλ Ποντένσε, στο άλλο ο Τσικίνιο, ενώ πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Καμπελά, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYARIS #slgr pic.twitter.com/qQEvIKIznV — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 1, 2025

Την ίδια ώρα, ο Άρης θα ξεκινήσει με τον Γιώργο Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνα θα παίξουν οι Σόνκο Σούνμπεργκ, Πέδρο Άλβαρο, ενώ στις πλευρές θα είναι οι Άλβαρο Τεχέρο και Νόα Φαντιγκά.

Στα χαφ θα είναι οι Μόντσου, Ούρος Ράτσιτς, Φρέντικ Γένσεν και Κώστας Γαλανόπουλος, ενώ πιο επιθετικό ρόλο θα έχουν οι Σίστο και Λορέν Μορόν.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Γένσεν, Αλβάρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Φαντιγκά, Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορόν.

Στον πάγκο θα είναι οι: Καράι, Πέρεθ, Μάικιτς, Αλφαρέλα, Νινγκ, Μορουτσάν, Ρόουζ, Παναγίδης, Χαρουπάς, Γιαννιώτας.