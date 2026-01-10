Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιλέγει τον Γιουσούφ Γιαζίτσι στη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, στο ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε αρκετά προβλήματα απουσιών να διαχειριστεί, για να καταλήξει στη βασική του ενδεκάδα. Υπενθυμίζουμε πως εκτός των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο, που απουσιάζουν λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, εκτός παρέμειναν και οι Πιρόλα, Ροντινέι, Ποντένσε.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Γιουσούφ Γιαζίτσι στο αρχικό σχήμα της ομάδας του, τοποθετώντας τον στα «φτερά» της επίθεσης.

Ο Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα να συνθέτουν την 4άδα στην άμυνα.

Στα χαφ θα είναι ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία, δεξιά ο Γιαζίτσι, αριστερά ο Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Μεχντί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Γιαζίτσι, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι.