ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στην αρχική ενδεκάδα της «Ένωσης» βρίσκεται ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος ήταν αμφίβολος λόγω τραυματισμού από το παιχνίδι με την Κηφισιά, όμως τελικά είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός, έχοντας στο πλευρό του τον Ντομαγκόι Βίντα.
Ο Ζοάο Μάριο αναλαμβάνει τον ρόλο του δημιουργικού μέσου, ενώ ο Μάρκο Γκρούγιτς θα συνεργάζεται με τον Ραζβάν Μαρίν στη μεσαία γραμμή.
Από την άλλη πλευρά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να επιλέξει τους Τόμας Κεντζιόρα και Ντέγιαν Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας για το ντέρμπι «Δικεφάλων».
Ο Ρουμάνος προπονητής παρέταξε τον ΠΑΟΚ με μόνο δύο αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Συγκεκριμένα, ο Τσιφτσής αντικατέστησε τον Παβλένκα, ο οποίος είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Οζντόεφ επιλέχθηκε αντί του Μαντί Καμαρά.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Μάριν, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Γιόβιτς.
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.