Οι αρχικές ενδεκάδες που επέλεξαν οι Νίκολιτς και Λουτσέσκου, για το ντέρμπι «Δικεφάλων» μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αρχική ενδεκάδα της «Ένωσης» βρίσκεται ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος ήταν αμφίβολος λόγω τραυματισμού από το παιχνίδι με την Κηφισιά, όμως τελικά είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός, έχοντας στο πλευρό του τον Ντομαγκόι Βίντα.

Ο Ζοάο Μάριο αναλαμβάνει τον ρόλο του δημιουργικού μέσου, ενώ ο Μάρκο Γκρούγιτς θα συνεργάζεται με τον Ραζβάν Μαρίν στη μεσαία γραμμή.

Από την άλλη πλευρά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να επιλέξει τους Τόμας Κεντζιόρα και Ντέγιαν Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας για το ντέρμπι «Δικεφάλων».

Ο Ρουμάνος προπονητής παρέταξε τον ΠΑΟΚ με μόνο δύο αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Συγκεκριμένα, ο Τσιφτσής αντικατέστησε τον Παβλένκα, ο οποίος είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Οζντόεφ επιλέχθηκε αντί του Μαντί Καμαρά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Μάριν, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.