Η ενδεκάδα που παρατάσσει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ, για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ (22/02, 18:00), για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινά με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, ενώ ξεκινά δεξιά στην άμυνα τον Χόρχε Σάντσες και αριστερά τον Μπάμπα, με τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινούνται οι Οζντόεφ και Ζαφείρης, τον ρόλο του «10ριου» θα έχει ο Τάισον.

Στα «φτερά» της επίθεσης θα βρεθούν οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης, ενώ στην κορυφή είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Σάντσεθ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τάισον, Γιακουμάκης.