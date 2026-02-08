Ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (08/02, 19:00), στο ένα από τα δύο ντέρμπι που περιλαμβάνει το «μενού» της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι δύο προπονητές έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για τις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους, με τον Μανόλο Χιμένεθ από τη μία να επιλέγει τον Χόνγκλας στη μεσαία γραμμή και τον Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη, να βάζει τον Ζαφείρη στον χώρο του κέντρου και τον Πέλκα σε ρόλο «αντι-Κωνσταντέλια», όπως και στη Λεωφόρο, για το ματς Κυπέλλου που προηγήθηκε.

Η ενδεκάδα του Άρη:

Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Πέλκας, Γιακουμάκης.