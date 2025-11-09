Η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Ολυμπιακός στο ματς με την Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, αντιμετωπίζοντας την Κηφισιά στη Νίκαια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν προχώρησε σε πολλές αλλαγές, συγκριτικά με το παιχνίδι για το Champions League απέναντι στην Αϊντχόφεν.

Για την ακρίβεια, η μόνη αλλαγή εντοπίζεται στον τραυματία Ντάνι Γκαρθία, με τον Ντιόγκο Νασιμέντο να παίρνει την θέση του στη βασική ενδεκάδα.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τον Ροντινέι να είναι δεξιά και τον Ορτέγα αριστερά στην άμυνα. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν ο Ρέτσος με τον Πιρόλα.

Ο Μουζακίτης με τον Νασιμέντο θα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ η τριάδα πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, θα αποτελείται από τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο, Μουζακίτης, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.