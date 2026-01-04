Ο Σίριλ Ντέσερς τέθηκε νοκ-άουτ και ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να «ζήσει» χωρίς αυτόν, όπως όλα δείχνουν, για πολλά ματς.

Ακριβώς στην περίοδο που ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε δείχνοντας πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός με αυτόν στο γήπεδο, η ατυχία του ξαναχτύπησε την πόρτα.

Η μαγνητική του έδειξε πως έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού. Περίπου 2 με 2,5 μήνες εκτός δράσης κρίνοντας από προηγούμενα παρόμοια περιστατικά. Σε πόσα ματς «μεταφράζεται» ένα τέτοιο χρονικό διάστημα;

CAMP UPDATE: Cyriel Dessers’ AFCON 2025 journey has come to an abrupt end after the Super Eagles forward suffered a thigh injury. The striker has been ruled out of the tournament and has returned to his club for further treatment, dealing a setback to Nigeria’s attacking options.… pic.twitter.com/WlLqOHQlhS — footballtemple (@footballtempleX) January 2, 2026

Ο Παναθηναϊκός μοιάζει δεδομένο πως θα στερηθεί τον Ντέσερς για το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, δηλαδή τα 12 παιχνίδια που απομένουν.

Παράλληλα, δεν θα δώσει το «παρών» σίγουρα στις δύο εναπομείνασες αναμετρήσεις για τη League Phase του Europa League, αλλά και στα νοκ-άουτ του Φεβρουαρίου, εφόσον ο Παναθηναϊκός τερματίσει στις θέσεις 9-24. Το ίδιο ισχύει και για τη φάση των «16» και μόνο στην περίπτωση που οι «πράσινοι» φτάσουν έως τα προημιτελικά, θα αλλάξουν τα δεδομένα.

Όσον αφορά στην τρίτη διοργάνωση που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, δεδομένα θα χάσει τα προημιτελικά και τα ημιτελικά, εάν το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ φθάσει έως εκεί.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά στο πλάνο της επιστροφής του Σίριλ Ντέσερς, ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του στον τελικό της 25ης Απριλίου.

Εν ολίγοις, ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός ίσως «χάσει» έως και 19 (!) παιχνίδια. Ένα ισχυρό πλήγμα για τη γραμμή κρούσης και τον σχεδιασμό του «τριφυλλιού».