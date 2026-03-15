Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδειακό (15/03, 18:00), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας τοποθέτησε τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα Ράχμαν.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Οζντόεφ με τον Ζαφείρη, με τον Κωνσταντέλια να κινείται σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους.

Στα δύο «φτερα» θα βρεθούν ο Τάισον με τον Χατσίδη, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.