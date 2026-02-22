Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι Μάρκο Νίκολιτς και Νίκος Παπαδόπουλος, για την αναμέτρηση ΑΕΚ-Λεβαδειακός.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Allwyn Arena (22/02, 20:00) τον Λεβαδειακό, στην 22η αγωνιστική της Stoximan Super League, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, ενώ την 4άδα της άμυνας απαρτίζουν οι Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος.

Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί ποια ακριβώς διάταξη έχει επιλέξει ο Σέρβος τεχνικός, καθώς έχει επιλέξει στη μεσαία γραμμή τους Μαρίν και Πινέδα, αλλά και τους Μάνταλο και Λιούμπισιτς, επομένως, είναι αρκετά πιθανό να δούμε σχηματισμό ρόμβου.

Στην κορυφή είναι ο Μπαρναμπάς Βάργκα με τον Λούκα Γιόβιτς.

Αναλυτικά, οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσια, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Μάνταλος, Βάργκα, Γιόβιτς.

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Άμπου Χάνα, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Τσάπρας, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Πεντρόσο.