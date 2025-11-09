Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Ηράκλειο εναντίον του ΟΦΗ, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, για να καλύψει το κενό του Λάζαρου Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Σέρβος προπονητής, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, παρέταξε την ΑΕΚ με σύστημα 4-2-3-1 και τον Στρακόσα στο τέρμα. Ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τους Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς συγκροτούν την αμυντική τετράδα, ενώ οι Μαρίν και Πινέδα βρίσκονται στον κεντρικό άξονα.

Στη δεξιά πλευρά της επίθεσης ξεκινά ο Καλοσκάμης, ενώ στην αριστερή ο Κοϊτά, με τον Ζοάο Μάριο να κινείται πίσω από τον προωθημένο Λούκα Γιόβιτς.

Εκτός αποστολής βρίσκεται ο Κουτέσα, που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του παιχνιδιού με τη Σάμροκ Ρόβερς, καθώς και οι Ελίασον και Ζίνι, που έχουν τραυματισμούς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.