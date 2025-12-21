Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, και γνωρίζει πως σε περίπτωση νίκης, θα βρεθεί ως μόνη πρώτη, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά την επική νίκη επί της Κραϊόβα μεσοβδόμαδα, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Στρακόσα θα υπερασπιστεί την εστία της ΑΕΚ, με την αμυντική τετράδα να αποτελείται από τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς.

Στο κέντρο, θα είναι το δίδυμο Γκρούγιτς και Μαρίν, ενώ οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς θα έχουν ελεύθερο ρόλο πίσω από τους Γιόβιτς και Καλοσκάμη, που θα κινούνται πιο μπροστά.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.