Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Λουτσέσκου και Μπενίτεθ για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στην Τούμπα, στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε την έκπληξη και επέλεξε για τη βασική ενδεκάδα τον Ανέστη Μύθου, στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε φανέλα βασικού στον Γεντβάι, όπως είχε συμβεί και στο ματς του πρώτου γύρου, ανάμεσα στις δύο ομάδες, στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά, οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου.

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.