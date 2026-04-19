Οι ενδεκάδες για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ντέρμπι κορυφής για τη 2η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Οι δύο προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των ομάδων τους, με τον Μάρκο Νίκολιτς από τη μία να προχωρά σε ορισμένες εκπλήξεις και τον Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη, να καλείται να διαχειριστεί τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Αναλυτικά, οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς – Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς – Βάργκα, Ζίνι.

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Οζντόεφ, Ζαφείρης – Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γερεμέγεφ.