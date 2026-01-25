Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με δύο φορ απέναντι στον Ατρόμητο, ενώ φανέλα βασικού πήρε ο Μπόκος!

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (25/01, 19:30), για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, και ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε διάταξη με δύο φορ για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Λαφόν θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα στην άμυνα θα αποτελέσουν οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλος.

Σιώπης και Μπακασέτας θα κινούνται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ στα «φτερά» ο Μπενίτεθ επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Μπόκο, αλλά και στον Ζαρουρί.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε δύο φορ, ξεκινώντας με τους Πάντοβιτς και Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Πάντοβιτς, Τεττέη.