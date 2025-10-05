Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ, για το ματς απέναντι στην Κηφισιά.

Σε αρκετές αλλαγές προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, για το ματς της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο την Κηφισιά, στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός, συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε, για την 1η αγωνιστικές της League Phase στο Conference League, πραγματοποίησε επτά αλλαγές στη βασική του ενδεκάδα.

Μάλιστα, για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα, ξεκινά ως βασικούς τους Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο.

Στην εστία θα βρεθεί ο Στρακόσα, ενώ στην 4άδα της άμυνας θα είναι οι Ρότα, Μουκουντί, Βίντα και Πένραϊς.

Στο κέντρο θα κινούνται οι Μάνταλος και Πινέδα, στα δύο άκρα ο Καλοσκάμης με τον Κοϊτά, ενώ ο Ζοάο Μάριο θα είναι πίσω από τον Πιερό.

Η ΑΕΚ «ψάχνει» στο Περιστέρι, κάτι που δεν έχει πετύχει στην Ελλάδα από το 2019! (video) Έστω ένας βαθμός απέναντι στην Κηφισιά είναι αρκετός για την ΑΕΚ, ώστε να πετύχει κάτι που δεν έχει καταφέρει από το 2019 στην Ελλάδα!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόκορνι, Λαρούτσι, Έμπο, Πέρεθ, Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε, Τετέι

ΑΕΚ: (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Kοϊτά, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Πιερό.