Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, στο παιχνιδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα (04/02, 18:30), για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχωρά σε μερικές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του, συγκριτικά με το ματς κόντρα στην ΑΕΚ.

Κάτω από τα δοκάρια παραμένει ο Τζολάκης, ενώ η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινηθούν οι Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγο Έσε, με τον Ντιόγκο Νασιμέντο σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Ντάνιελ Ποντένσε, ενώ στην κορυφή έχει τοποθετηθεί ο Μεχντί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι.