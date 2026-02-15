Η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ στη Λεωφόρο (15/02, 21:00), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν τη νίκη, ώστε να κλείσουν ακόμα περισσότερο την «ψαλίδα», στη μάχη για την είσοδο στην πρώτη 4άδα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε για ακόμα μία φορά ένα σχήμα με 3άδα στην άμυνα για την ομάδα του.

Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Λαφόν, ενώ ως στόπερ επιλέχθηκαν οι Γέντβαϊ, Τουμπά και Κάτρης. Ως μπακ-χαφ είναι οι Καλάμπρια και Ερνάντεθ.

Στον χώρο του κέντρου είναι οι Τσέριν Μπακασέτας, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Κάρολ Σβιντέρσκι, με τους Αντίνο και Ταμπόρδα να κινούνται πίσω του.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι.