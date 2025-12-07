Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΛ (07/12, 17:30).

Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τις υποχρεώσεις του για τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League στην έδρα της ΑΕΛ (07/12, 17:30).

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη, ώστε να μην δουν την απόσταση με την κορυφή να μεγαλώνει, ενώ η ομάδα της Λάρισας θέλει να πάρει «ανάσα».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Παναθηναϊκό κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Νταβίντε Καλάμπρια και Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Οι κεντρικοί αμυντικοί, που θα ξεκινήσουν το ματς θα είναι οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά.

Στα χαφ θα είναι οι Μανώλης Σιώπης, Τάσος Μπακασέτας και Άνταμ Τσέριν. Δεξιά και αριστερά στην επιθετική γραμμή θα είναι οι Τετέ και Ανάς Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Σιώπης, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Τζούρισιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς