Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΑEK – Άρης (23/11, 21:00). Ποιες είναι οι σκέψεις των Μάρκο Νίκολιτς και Μανόλο Χιμένεθ;

Η Stoiximan Super League έχει επιστρέψει, μετά τον «πάγο» για τις εθνικές. Οι πρώτες αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική έχουν λάβει «τέλος», ενώ σε λίγες ώρες κι άλλα ματς θα κάνουν «σέντρα».

Αυτό, που «κλέβει» τις εντυπώσεις είναι η «μάχη» της OPAP Arena ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη (23/11, 21:00).

Σε ένα ματς, όπου ο Μανόλο Χιμένεθ θα «επιστρέψει», αλλά ως αντίπαλος για την «Ένωση».

Τι έχουν στο «μυαλό» τους οι δύο προπονητές για τη βασική ενδεκάδα;

Για την γηπεδούχο ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Η άμυνα έχει «κλειδώσει», με τους Λάζαρο Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Τζέιμς Πενράις να ξεκινούν.

Στα χαφ προβάδισμα έχουν οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα, με τον Πέτρο Μάνταλο να διεκδικεί μία θέση.

Στην κορυφή θα παίξει ο Λούκα Γιόβιτς και πίσω του -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα βρεθούν οι Ζοάο Μάριο, Δημήτρης Καλοσκάμης και Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν (Μάνταλος), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Ο Άρης κάτω από την εστία θα έχει τον Σωκράτη Διούδη.

Στην άμυνα οι Νόα Φαντιγκά και Άλβαρο Τεχέρο θα καλύψουν τα δύο άκρα. Στα μετόπισθεν θα είναι οι Φαμπιάνο και η θέση δίπλα του «παίζεται» ανάμεσα στους Πέδρο Άλβαρο και ο Νόα Σόνκο Σούντμπρεργκ.

Στα χαφ θα παίξουν οι Ούρος Ράτσιτς και Μόντσου. Μπροστά τους θα είναι ένας εκ των Μιχάλη Παναγίδη και Ολιμπίου Μορουτσάν.

Στη τη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Κάρλες Πέρεθ, στην άλλη ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, με τον Πιόνε Σίστο να διεκδικεί μία θέση. Στην κορυφή θα ξεκινήσει ο Λορέν Μορόν.

Η πιθανή ενδεκάδα του Άρη:

Διούδης, Φαντιγκά, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (Άλβαρο), Ράτσιτς, Μόντσου, Παναγίδης (Μορουτσάν), Πέρεθ, Αλφαρέλα (Σίστο), Μορόν.