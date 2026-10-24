H ΑΕΚ σκοράρει με μεγάλη ευκολία στη Stoiximan Super League και πίσω «κρύβεται» ένα βασικό «ονοματεπώνυμο»!

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη Stoiximan Super League, μετά την «περιπέτειά» της στην Αγγλία.

Η επανεκκίνησή της στην εγχώρια βρίσκει την «Ένωση» αντιμέτωπη με τον Παναιτωλικό (24/10, 20:00) στην Allwyn Arena.

Το μεγάλο «όπλο» της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είναι η επίθεσή της, καθώς έχει σκοράρει 16 γκολ σε έξι αναμετρήσεις!

Αυτή είναι και η δεύτερη καλύτερη επίδοση της διοργάνωσης, μόνο με μία μεγάλη διαφορά, αφού η ΑΕΚ έχει ένα λιγότερο ματς από τον Παναθηναϊκό, που μετράει 17 τέρματα.

Αν δούμε από πού προέρχονται τα γκολ των «κιτρινόμαυρων» θα παρατηρήσουμε πως από πίσω τους υπάρχει ένα «ονοματεπώνυμο».

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος θα βρίσκεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στην ALLWYN Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.



Το «Meet and Greet the Legends» φιλοξενεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που «σημάδεψαν» την εποχή των… pic.twitter.com/EWEmVLZVir — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 23, 2026

Πώς η ΑΕΚ «φτιάχνει» τα γκολ της

Ο Ραζβάν Μαρίν από την περασμένη σεζόν είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ΑΕΚ.

Έτσι και τη φετινή αγωνιστική χρονιά, καθώς έχει πάρει μεγάλο όγκο λεπτών και έχει φροντίσει να «φτιάξει» τη δημιουργία της ομάδας του.

Ο Ρουμάνος μέσος έχει τέσσερις ασίστ και μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι αυτή με τις περισσότερες.

Προφανώς, και οι στημένες φάσεις είναι και το στοιχείο που έχει κάνει τη διαφορά, αφού συχνά-πυκνά είναι ο εκτελεστής τους.

Τα «σερβιρίσματα» του Ραζβάν Μαρίν έχουν ακόμα μία εξήγηση. Κι αυτό, γιατί είναι ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες (17), αλλά και με τις περισσότερες επιτυχημένες σέντρες (12)!

Επομένως, αν ψάξουμε και μερικούς λόγους στο «γιατί» η ΑΕΚ έχει μία τόσο παραγωγική επίθεση, αρκεί να ψάξουμε και τον «δημιουργό» της.