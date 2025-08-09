Ο Γιόζεφ Βάντζικ παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στους Betarades, αποκαλύπτοντας μερικές φοβερές ιστορίες!

Ο Γιόζεφ Βάντζικ σε μία απολαυστική συνέντευξη για… όλα!

Το «βουνό» του ελληνικού ποδοσφαίρου μίλησε στους Betarades.

Από το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας, μέχρι το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλά ακόμα.

Φυσικά, από τη συζήτηση με τον θρυλικό τερματοφύλακα του «τριφυλλιού» δεν έλειπαν και ορισμένες φοβερές ιστορίες.

Όπως εκείνη που βρήκε τον Βάντζικ να ξυπνά στο… νοσοκομείο, έπειτα από ένα αντικείμενο που δέχθηκε στο κεφάλι στο γήπεδο!

«Ήταν ένα παιχνίδι στην Κρήτη. Ξεκινάει το ζέσταμα, ξεκινάει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι μου έριξαν. Είχαν ξεκινήσει τα καπνογόνα.

Σταματάει το παιχνίδι, γιατί δεν υπήρχε τερματοφύλακας και με έψαχναν, γιατί υπήρχαν τα καπνογόνα και εγώ ήμουν κάτω. Ήταν ακριβώς πριν το παιχνίδι με τη Σαμπντόρια, για τη ρεβάνς.

Πήγα στο νοσοκομείο και με ξύπνησαν εκεί. Βλέπω από πάνω μου τον Γιάννη Ζαβραδινός να με ρωτάει πόσα δάχτυλα βλέπω. Κι εγώ τον ρώτησα αν ξεκίνησε το παιχνίδι (σ.σ. γέλια)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάντζικ.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιόζεφ Βάντζικ στους Betarades, στο παρακάτω βίντεο: