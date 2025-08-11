Το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08, 13:00) ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου, που θα μεταδοθεί μέσω Live Streaming.

Η 11η Αυγούστου είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που θα ενημερωθεί σχετικά με το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας, μέσω συνέντευξης Τύπου του Α.Σ. στη 13:00, στο PAOK Sports Arena.

Ως αρχική ημερομηνία είχε οριστεί η προηγούμενη Δευτέρα (04/08), αλλά το ΔΣ αποφάσισε να τη μεταθέσει, λόγω του κρίσιμου αγώνα στην Τούμπα, απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου θα γίνει γνωστή η σύνθεση της τεχνοκρατικής επιτροπής που είχε αποφασιστεί να συσταθεί για να εξετάσει τις οικονομικές εγγυήσεις που ζητά ο Ερασιτέχνης να φέρει η ΠΑΕ και ο Ιβάν Σαββίδης που έχουν πάρει προτεραιότητα για το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας έναντι της πρότασης του Τέλη Μυστακίδη, όπως αυτή αναφέρεται στην από 28/07 ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ενώ θα γίνει και ενημέρωση για πολλά άλλα θέματα και φυσικά θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, η συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ στις 13:00, στην αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena, θα μεταδοθεί σε Live Streaming μέσω του AC PAOK TV.