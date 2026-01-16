Ο Πανσερραϊκός πυροδότησε μία μεγάλη «βόμβα», φέρνοντας παίκτη, που οι μεταγραφές του είχαν «κοστίσει» 56.000.000 ευρώ!

O Πανσερραϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση της Stoiximan Super League.

Στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κατηγορία πυροδότησε μία «βόμβα»! Ο Άλεξ Τεϊσέιρα, από τον περασμένο Σεπτέμβρη είναι ελεύθερος στην αγορά. Γι’ αυτό και η ομάδα των Σερρών δεν έχασε την ευκαιρία και τον έκανε δικό της!

Ιδιαίτερες «συστάσεις» είναι περιττές, καθώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που είναι πάρα πολύ γνωστός.

Συμμετοχές στο Champions League, μία μεγάλη καριέρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και πολλά εκατομμύρια στα… πόδια του!

Εκτός από όλα τα «χρυσά» συμβόλαια, που έχει εισπράξει, πολλά είναι και τα «μηδενικά» που δαπανήθηκαν από κλαμπ για εκείνον!

Το 2010 η Βάσκο ντα Γκάμα, έβαλε στα ταμεία της 6.000.000 ευρώ, αφού «μετακόμισε» στην Ευρώπη, για λογαριασμό της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στο ουκρανικό κλαμπ έπαιξε συνολικά 223 ματς, σκοράροντας 89 γκολ! Οι «μετοχές» του είχαν «εκτοξευτεί» και στο Transfermarkt, καθώς υπήρχε περίοδος, που η «τιμή» του ήταν στα 30.000.000 ευρώ!

Τον Φλεβάρη του 2016, ήταν η ώρα που πήρε την πιο ακριβή μεταγραφή της καριέρας του. H Τσιάνγκσου «έσπασε» τα ταμεία της, καθώς έδωσε συνολικά 50.000.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της!

Μία 10ετία αργότερα, ήρθε η ώρα να τον δούμε και στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Πανσερραϊκού. Κι όλα αυτά, ενώ το… ιστορικό των μεταγραφών του «αγγίζει» περίπου τα 60.000.000 ευρώ.