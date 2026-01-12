Στο Άρης-ΑΕΚ (11/01, 1-1), το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς απείλησε ελάχιστα. Λιγότερο από κάθε φορά, από την ημέρα που «τρέχει» το σερί του.

Άρης και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 (11/01) στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό με το γκολ του Κοϊτά, αλλά τρία λεπτά αργότερα ισοφαρίστηκε, με τον Γένσεν να διαμορφώνει το 1-1 από πάρα πολύ νωρίς (11′).

Η «Ένωση» διατήρησε το αήττητο σερί της, εντός κι εκτός Ευρώπης, φτάνοντας στα 14 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη, «έχασε» την κορυφή, μιας και οι νίκες που έκαναν οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τους επέτρεψε να την προσπεράσουν.

Ο βασικός λόγος της αδυναμίας της να κερδίσει το ματς; Η έλλειψη δημιουργίας. Κάτι που αποτυπώθηκε πλήρως σε ένα πολύ συγκεκριμένο στατιστικό.

Στο Άρης-ΑΕΚ οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε του ματς ίσως «μπερδεύουν». Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δυσκολεύτηκε πολύ να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του ματς. Κάτι που φαίνεται από το γεγονός πως τα xGoals της «έμειναν» στο 1,16.

Δεν είναι ο χαμηλότερος αριθμός της ΑΕΚ, όσον αφορά στο συγκεκριμένο στατιστικό στη Stoiximan Super League. Υπάρχει και το 0,32 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όταν επικράτησε ο Ολυμπιακός με 2-0. Στο καλό της διάστημα, όμως, από την έλευση του Νοεμβρίου κι έπειτα, όταν άρχισε να χτίζει το σημερινό της σερί, δεν κινήθηκε ξανά σε τόσο «χαμηλά νερά» επιθετικά.

Στο ΑΕΚ-Παναιτωλικός στις 2 Νοεμβρίου, ο Πινέδα «λύτρωσε» την μπλοκαρισμένη «Ένωση» στο 90+2′. Τότε οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ολοκληρώσει το ματς με 1,47 xG υπέρ τους. Σε όλα τα ματς πρωταθλήματος που ακολούθησαν, τα xGoals τους ήταν άνω του 2,00.

«Δεν είχαμε ούτε έναν παίκτη με απόδοση που θα έπρεπε» ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στη flash interview μετά το Άρης-ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά όσα «είπαν» και οι αριθμοί για την εμφάνιση που έκανε το σύνολό του, στο πρώτο του ματς μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Ένα ματς που σαφώς θα θέλει να αφήσει πίσω, μιας και μέσα στον Ιανουάριο ακολουθούν ματς-φωτιά για το πρωτάθλημα απέναντι σε Παναθηναϊκό (εντός), Αστέρα Τρίπολης (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Αναλυτικά, τα xGoals της ΑΕΚ στη φετινή Stoiximan Super League:

16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΡΗΣ – ΑΕΚ, 1.16

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΟΦΗ, 2.31

14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ, 2.24

13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, 2.44

12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ, 2.02

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΑΡΗΣ, 2.51

10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΦΗ – ΑΕΚ, 2.94

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, 1.47

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ, 0.32

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, 1.38

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΚ, 1.76

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΒΟΛΟΣ, 1.57

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΛ – ΑΕΚ, 2.20

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ, 1.98

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 1.73

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΚ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, 3.41