Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, η Λεωφόρος τον χειροκρότησε και ο ίδιος ανταπέδωσε, σε μία στιγμή που «έπιασε» ο τηλεοπτικός φακός.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ο μεγάλος άτυχος στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, μιας και τραυματίστηκε στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 75ο λεπτό. Νωρίτερα, ωστόσο, είχε προλάβει να χαρίσει μία στιγμή μαγείας.

Στο 61′, με ατομική ενέργεια, πανέμορφη ντρίμπλα πάνω στον Γεντβάι και άψογο τελείωμα, μείωσε σε 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Κι εκεί, καταγράφηκε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν.

Μεγάλη μερίδα κόσμου στη Λεωφόρο, χειροκρότησε την προσπάθεια και το γκολ του αντιπάλου του Παναθηναϊκού, αναγνωρίζοντας πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι κάτι… διαφορετικό! Από τις περιπτώσεις που οι ποδοσφαιρόφιλοι λένε πως «είμαστε τυχεροί που τον βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα».

Μόλις κόπασαν οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Έλληνας διεθνής χαφ φρόντισε να ανταποδώσει το χειροκρότημα από μεριάς του, σε μια κίνηση ενδεικτική της ποιότητάς του και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Μάλιστα, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που χειροκροτήθηκε στο ματς, αφού το ίδιο συνέβη όταν σηκώθηκε από τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο.

Δείτε το βίντεο: