Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κλείνουν» δύο χρόνια συνεργασίας και ο Βάσκος προπονητής εξέφρασε όσα ένιωθε στην αρχή, αλλά και τώρα.

Ήταν 11/02 του 2024 όταν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την τεχνική του ηγεσία. Ο Βάσκος προπονητής, στη διετία που ακολούθησε, και τι δεν έκανε.

Σε τρεις μήνες και κάτι, οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του: το Europa Conference League του 2024.

Στην αμέσως επόμενη σεζόν, έκανε το double, ενώ στην τρέχουσα, μετρά ήδη έναν τίτλο, με το Σούπερ Καπ στις αρχές του 2026.

Ο απολογισμός του έως τώρα είναι 106 αγώνες, έχοντας 70 νίκες, 20 ισοπαλίες και 16 ήττες με γκολ 203 υπέρ και 89 κατά.

«Όταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε από τη χώρα μας ως προπονητές. Έπρεπε να αποφασίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα σε λίγες ώρες» ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στα social media της.

«Δεν είχαμε μέρες για να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή. Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε.

Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα, δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει από τη χώρα μου νωρίτερα, για να μπορέσω να απολαύσω όσα απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου».