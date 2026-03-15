Τι ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ για τις χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού και το επερχόμενο ματς με την Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός των πολλών αλλαγών «κόλλησε» στο 0-0 με τον Παναιτωλικό (15/03), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του, ενώ τόνισε και την αισιοδοξία του εν όψει της ρεβάνς με την Μπέτις.

«Κάναμε πολλές αλλαγές αλλά και με αυτή την ενδεκάδα κάναμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να κερδίσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαι απογοητευμένος και γι’ αυτό και για άλλα πράγματα αλλά δεν πρόκειται να αναλύσω κάτι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι γιατί δε θ’ αλλάξει το αποτέλεσμα.

Για τον Πέδρο (σ.σ. Τσιριβέγια) έχω να πω πως έλειψε πολύ και ότι έδειξε διάθεση και επιθυμία, είναι θετικό αυτό και όσον αφορά το παιχνίδι με την Μπέτις ελπίζουμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ.