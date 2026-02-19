Ο Λάζαρος Ρότα θα απουσιάσει από το ΑΕΚ-Λεβαδειακός και ο Μάρκο Νίκολιτς φέρεται να έχει αποφασίσει ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει μπροστά του έναν «πονοκέφαλο» λόγω σημαντικών απουσιών πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακός για την 22η στροφή της Stoiximan Super League. Το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς ο Λάζαρος Ρότα θα είναι εκτός έχοντας συμπληρώσει κάρτες, γεγονός που οδηγεί τον Σέρβο προπονητή σε αναγκαστικές προσαρμογές.

Κύριος υποψήφιος για να καλύψει το κενό είναι ο Γκεοργκίεφ, με τον Νίκολιτς να δείχνει πως τον εμπιστεύεται, έχοντάς του ήδη δώσει χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Παρότι η θέση δεν είναι η φυσική του, διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκριθεί, ενώ το τεχνικό επιτελείο δουλεύει μαζί του πάνω στις απαραίτητες λεπτομέρειες στις προπονήσεις.

Η ομαλή ενσωμάτωσή του στον ρόλο αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδιασμού, καθώς η ΑΕΚ επιδιώκει να διατηρήσει σταθερότητα και ισορροπία στην αμυντική της λειτουργία. Ο Νίκολιτς γνωρίζει πως η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό απαιτεί πειθαρχία και σωστή τακτική διαχείριση, ειδικά όταν οι απουσίες αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας.

Από την πλευρά του, ο Γκεοργκίεφ αντιλαμβάνεται τη σημασία της ευκαιρίας που του δίνεται. Ενδεχόμενη συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα συνιστά ταυτόχρονα πρόκληση και δυνατότητα να αποδείξει την αξία του, σε μια περίοδο όπου η ΑΕΚ αναζητά λύσεις και συνέπεια σε όλες τις γραμμές.