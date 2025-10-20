Τι απάντησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, για τον Γκρούγιτς και περί ενεργοποίησης του Γιόνσον.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena, σε ένα παιχνίδι που ο Μάρκο Γκρούγιτς βρέθηκε στο επίκεντρο αποδοκιμασιών.

Ο Σέρβος χαφ της «Ένωσης» αγωνίστηκε ως βασικός και κατά την αντικατάστασή του στο 77ο λεπτό, για να περάσει στο γήπεδο ο Καλοσκάμης, υπήρξε «γιουχάρισμα» από την κερκίδα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς και συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε για την επιλογή του Μάρκο Γκρούγιτς, ενώ του ζητήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα, αν ο Γενς Γιόνσον είναι τόσο χειρότερη επιλογή για την θέση «6» αυτήν τη στιγμή, ώστε να μένει εκτός πλάνων.

«Ήρθαμε να παίξουμε με τους φιλάθλους μας που μας δίνουν ώθηση. Κάποια στιγμή άρχισε να ακούγεται θόρυβος. Αυτός δεν είναι λόγος να χάνεις τη συγκέντρωσή σου και να κάνεις αδικαιολόγητα πράγματα» ανέφερε αρχικά, σχολιάζοντας το πρώτο σκέλος της ερώτησης, ως προς το κομμάτι της συγκέντρωσης, για να συνεχίσει.

«Πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Έπρεπε να ήμασταν μπροστά εμείς, αλλά δεχθήκαμε ένα γκολ. Έπρεπε να συνεχίσουμε χωρίς να χάσουμε την ισορροπία μας. Το πρόβλημα είναι πέρυσι ότι η ομάδα έκανε έξι σερί ήττες, δεν μπορούσε να ανακάμψει. Δεν θα επιτρέψω αυτό να ξανασυμβεί ακόμα κι αν χρειάζεται να πάρω σκληρές αποφάσεις».

Τέλος, όσον αφορά τους Γκρούγιτς και Γιόνσον, ανέφερε:

«Δεν σχολιάζω προσωπικά κάποιον παίκτη, υποστηρίζω όλους τους παίκτες στις δύσκολες στιγμές. Πρέπει να έχουμε την πνευματική δύναμη γιατί αυτό που έρχεται δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι αποδεκτό να χάνουμε το μυαλό μας σε μια δυσκολία. Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μηχανή να αποδίδουν αυτό που πρέπει».