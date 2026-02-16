Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ (15/02, 1-1), έδωσε μία πλήρη και αναλυτική απάντηση, στο ερώτημα «αν προοδεύει ο Παναθηναϊκός».

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ, εντός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ, κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά όχι και να κερδίσει και ο Ράφα Μπενίτεθ είχε πολλά να πει στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ματς.

Ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε για τους λόγους της ισοπαλίας, τον στόχο της 4ης θέσης που οδηγεί στα Play Offs της Stoiximan Super League, αλλά και την πρόοδο των «πρασίνων» στο διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο τους.

Στο τελευταίο ερώτημα συγκεκριμένα, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε πολλά να πει μετά το Παναθηναϊκός-ΑΕΛ (15/02, 1-1), αναλύοντας την κατάσταση.

Όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Παναθηναϊκός-ΑΕΛ:

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα κυρίως όταν θέλει να δημιουργήσει, απέναντι σε ομάδες που παίζουν πιο πολύ άμυνα. Ποια είναι η εξήγηση που δίνετε;

«Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας και είδαμε ότι δυσκολευόμαστε πολύ να δημιουργήσουμε απέναντι σε ομάδες με αμυντικογενείς προσανατολισμούς. Δυσκολευτήκαμε πολύ να βρούμε τρόπους να διασπάσουμε την άμυνά τους. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα ήταν καλύτερη, προσπάθησε περισσότερο, αλλά δεν ήταν αρκετό».

Επειδή τα περισσότερα παιχνίδια θα έχουν αυτή την μορφή στην Λεωφόρο και θα πρέπει η ομάδα να πάρει αποτελέσματα για να διεκδικήσει την 4η θέση, έχετε κατασταλάξει στον τρόπο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός;

«Η αλήθεια είναι ότι σήμερα παίξαμε με τον ίδιο σχηματισμό, αν και στα εκτός έδρας παιχνίδια ή δυνατότερους αντιπάλους είναι πολύ διαφορετικά. Σήμερα είχαμε 70% κατοχή, κάναμε 15 σουτ, αν και δεν ήταν με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης κι ας είναι ίδιος ο σχηματισμός. Ξέραμε ότι η ΑΕΛ Novibet θα προσπαθήσει να βγάλει κάποιες αντεπιθέσεις, όπως έκανε και σκόραρε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, μετά το γκολ της ισοφάρισης».

Ο κόσμος έχει την άποψη ότι η ομάδα δεν προοδεύει. Εσείς, που είστε ο προπονητής της, τι έχετε να πείτε για αυτό;

«Ο Τετέι έπαιζε στο τελευταίο παιχνίδι, ο Πάλμερ-Μπράουν, ο Ίνγκασον, ο Κυριακόπουλος. Δεν μπορούσαν να παίξουν σήμερα. Σε πόσα ματς έχετε δει τον Ντέσερς, τον Πελίστρι, τον Ρενάτο; Τώρα χάσαμε και τον Τσιριβέγια, φέραμε τον Σισοκό και δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί. Παίζουμε με τον Κοντούρη και τον Κάτρη, που είναι νεαροί ποδοσφαιριστές. Οι Γιάγκουσιτς και Αντίνο τώρα ήρθαν. Χτίζουμε μια ομάδα, είναι ένα πρότζεκτ. Είμαι ο πρώτος που είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος που δεν μπορούμε να κερδίζουμε παιχνίδια.

Προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, κάνοντας ό,τι μπορούμε. Σήμερα ο Ερνάντεθ έπαιξε το πρώτο του ματς, αρχικά ως φουλ μπακ και μετά ως αριστερός στόπερ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και από την άλλη παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά. Μιλάω για γεγονότα, δεν είναι ότι προσπαθώ να βρω κάποια δικαιολογία. Χτες, προετοιμάζοντας αυτόν τον αγώνα, χάσαμε άλλους 4 ποδοσφαιριστές. Ενδιάμεσα πρέπει να παίζεις και να κερδίζεις. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια να φτιάξουμε τα πράγματα, αλλά όπως έχω εξηγήσει είναι πολύ δύσκολο με συνεχόμενα παιχνίδια, να χάνουμε ποδοσφαιριστές ενώ βρίσκουμε έναν τρόπο να παίξουμε με αυτούς. Μετά πρέπει να προσαρμόσουμε τα πλάνα μας με τους παίκτες που τους αντικαθιστούν.

Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κι όταν παίζεις με νευρικότητα και άγχος, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση, συνήθως παίζεις χειρότερα. Οπότε είναι άλλο πράγμα το αποτέλεσμα και άλλο ο τρόπος με τον οποίον θες να φτάσεις σε αυτό. Θέλουμε να παίξουμε καλύτερα, να φτιάξουμε φάσεις, να βάλουμε περισσότερα γκολ, αλλά τα στατιστικά είναι εκεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε χρόνο».