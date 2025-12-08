Το σερί της ΑΕΚ συνεχίζεται και σύμφωνα με τα δεδομένα του Transfermarkt, «ανήκει» στις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, αυτήν τη στιγμή.

Το ΑΕΚ-Ατρόμητος στην OPAP Arena ήταν ακόμα μία επιβεβαίωση πως το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η «Ένωση» επικράτησε με 4-1 το βράδυ της Κυριακής (07/12) και διατηρήθηκε σε απόσταση «αναπνοής» από την κορυφή: στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και στο -1 από τον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, όμως, έδωσε συνέχεια στο εξαιρετικό σερί που «χτίζει».

Η ΑΕΚ, πλέον, είναι αήττητη στα τελευταία εννέα παιχνίδια της, εντός κι εκτός συνόρων, ανεξαρτήτως διοργάνωσης: πέντε νίκες στη Stoiximan Super League, δύο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μία νίκη στη League Phase του Conference League και μία ισοπαλία.

Και το σερί της, προφανώς και δεν είναι απλή υπόθεση. Το κάθε άλλο. Στα Top-15 πρωταθλήματα της Ευρώπης, αυτή και άλλες μόλις τέσσερις ομάδες το έχουν!

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Transfermarkt, μόνο οι ΑΕΚ, Αϊντχόφεν, Λανς, Νάπολι και Άστον Βίλα έχουν πέντε σερί νίκες, στα πέντε τελευταία ματς που αγωνίστηκαν, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Όλες έχουν το «απόλυτο», με 5/5 νίκες, με την ΑΕΚ να έχει την τρίτη καλύτερη διαφορά τερμάτων (+8), πίσω από Λανς (+9) και Αϊντχόφεν (+13).

Μάλιστα, αν «ανεβάσει» κανείς τον αριθμό των ματς που εξετάζονται, από πέντε σε δέκα, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει στο Top-10.

Αϊντχόφεν (28), Σπόρτινγκ, Κράσνονταρ και Τραμπζονσπόρ (25) είναι οι μόνες με περισσότερους συγκεντρωμένους βαθμούς, στις διοργανώσεις εντός κι εκτός συνόρων, στις οποίες «έδωσαν» τα τελευταία δέκα παιχνίδια τους.

Μετά από αυτές ακολουθούν οι Μπάγερν Μονάχου, Ζενίτ, Τσερκάσι, Λανς, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, με 25 βαθμούς.