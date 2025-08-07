Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα μεγάλο ποσό στα ταμεία του, αλλά φρόντισε να το αυξήσει με μία απλή «κίνηση»!

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα «λιοντάρια» παρακολουθούσαν αρκετό καιρό την περίπτωσή του και τις τελευταίες εβδομάδες είχαν εντείνει το «πρέσινγκ» τους.

A primeira mensagem do nosso mais recente Leão para os Sportinguistas 🤳 pic.twitter.com/HRurjslqFx — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2025

Εν τέλει έφτασαν σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό να βάζει στα ταμεία του ένα τεράστιο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» εισέπραξαν 12.5 εκατομμύρια ευρώ!

Κάπως έτσι, ο 23χρονος δεξιός οπισθοφύλακας έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, καθώς «ξεπέρασε» κατά πολύ τα 5.8 εκατομμύρια που έδωσε η Λάτσιο για τον Τζιμπρίλ Σισέ.

Perguntas rápidas ⁉️ com Georgios Vagiannidis 🤔 pic.twitter.com/4R0Ny0ZwVU — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2025

Μάλιστα, αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί κι άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει χάρις τα μπόνους, με το «τριφύλλι» να βάζει ακόμη 2.000.000 ευρώ στην… τσέπη του.

Σε περίπτωση που ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας καταγράψει 20+ συμμετοχές, με τουλάχιστον 45 λεπτά σε μία σεζόν, τότε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πρέπει να δώσει 1 εκατομμύριο.

Το ίδιο ποσό θα πρέπει να δοθεί, αν τα «λιοντάρια» κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Όμως, αυτό θα ισχύσει μέχρι και τις δύο επόμενες σεζόν.

Αν ισχύσει αυτό το σενάριο, ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει περίπου 3.000.000 ευρώ περισσότερα από ότι θα έκανε πριν λίγο καιρό.

Πώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να «κερδίσει» έως και 3.000.000 ευρώ

Αυτό έχει να κάνει με την πλήξη εξαγορά του Γιώργου Βαγιαννίδη από την Ίντερ. Μέχρι πρότινος οι «νερατζούρι» είχαν το 37,5% του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έδωσε περίπου 2.5 εκατομμύρια και κατάφερε να «βγάλει» την Ίντερ από τη… μέση.

Αν δεν άλλαζε κάτι, η ιταλική ομάδα θα… έβγαζε περίπου 5.5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους, από την πώλησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Ωστόσο, κάτι τέτοιο πλέον δεν υπάρχει, μιας και ο Παναθηναϊκός αγοράζοντάς τον μπόρεσε να αυξήσει το συνολικό του «όφελος» έως και 3.000.000 ευρώ! Σε περίπτωση, που δεν επιτευχθούν τα μπόνους, αυτό το ποσό θα είναι στο 1.000.000 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν είναι το επικρατέστερο, καθώς δύσκολα δεν θα ενεργοποιηθεί κάποιο από τα δύο μπόνους, που υπάρχουν στη συμφωνία των δύο ομάδων.