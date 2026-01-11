Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία κόντρα στον Άρη (11/01, 1-1), με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην είναι ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας του.

Η Stoiximan Super League θα έχει διαφορετική ομάδα στην κορυφή, μετά τη λήξη της 16ης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία στην έδρα του Άρη (11/01, 1-1) και έμεινε στους 38 βαθμούς, σε ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ και στο -1 απ’ τον Ολυμπιακό.

Από πολύ νωρίς στο ματς πήρε προβάδισμα η «Ένωση», με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 8’, αλλά ο Φρέντικ Γένσεν με γκολ στο 11’ έκανε το 1-1.

Σε ένα ματς, που υπήρχαν οι ευκαιρίες, αλλά οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν άλλο γκολ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση του κλαμπ του, όπως τόνισε στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένη. Παράλληλα, υπογράμμισε πως κανένας ποδοσφαιριστής του δεν «έπιασε» την απόδοση που θα περίμενε.

Γι’ αυτό και είχε πάρα πολλά παράπονα, μετά τη λήξη του ματς με τους Θεσσαλονικείς, αφού περίμενε μία διαφορετική εικόνα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Δεν ήταν η συγκέντρωση μας στο κατάλληλο επίπεδο. Τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι δύσκολα και ειδικά όταν παίζουμε στην έδρας ομάδας όπως είναι ο Άρης.

Βάλαμε γκολ από λάθος του αντιπάλου, όμως δεχτήκαμε ένα ανόητο γκολ. Σήμερα ούτε ένας παίκτης δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος».