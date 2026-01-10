Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μίλησε για τον Χρήστο Ζαφείρη και την ενσωμάτωσή του στην ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε με 3-0 (10/01) του Παναιτωλικού, σε ένα παιχνίδι που ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε δις, ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε επίσης ένα γκολ και έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε τους τρεις βαθμούς, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού ήταν και το γεγονός πως ο Κωνσταντέλιας πέτυχε το πρώτο γκολ της καριέρας του με το κεφάλι!

Ο Λουτσέσκου στις δηλώσεις του, στην κάμερα της Cosmote TV, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Ζαφείρης χρειάζεται χρόνο και υπομονή, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι που αρκετός κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται.

«Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Ζαφείρη. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε 20 λεπτά, χρειάζεται υπομονή.

Δεν θα έρθει ένα θαύμα από τον ουρανό. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με τρομερή ποιότητα, θα βελτιωθεί. Και ο Κωνσταντέλιας έχει τρομερή ποιότητα.

Αλλά και ο Μιχαηλίδης. Έφτασε σε αυτό το επίπεδο παίζοντας πολύ καιρό με την ομάδα. Αύξησε την αυτοπεποίθησή του και ξέρει τι να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Το σημαντικό είναι να έχει η ομάδα αυτή τη χημεία και σε αυτή τη χημεία οι παίκτες δίνουν πολλά περισσότερα.

Αυτό για τον Ζαφείρη το είπα γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται χρόνος και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός.

Παράλληλα, ο Λουτσέσκου ανέφερε: «Είναι δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά και δημιουργούμε ευκαιρίες. Αυτή τη φορά σκοράραμε τρία γκολ, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, οι παίκτες μας έκαναν εξαιρετική διαχείριση.

Είδα καλή συγκέντρωση, είχαμε καλές αντιδράσεις και όμορφες ενέργειες. Κερδίσαμε τους τρεις πόντους και συνεχίζουμε».