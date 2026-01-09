Ο λόγος που ο Γεράσιμος Μήτογλου δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπντόρια, παρότι βρέθηκε στην Ιταλία για εξετάσεις.

Η Σαμπντόρια έδειχνε πως θα είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του, αλλά ο Γεράσιμος Μήτογλου δεν θα συνεχίσει σε αυτήν, παρά τη συμφωνία του τόσο με τους Ιταλούς, όσο και με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι λύσεις του Ματία Βίτι, που αγωνίζεται στη Φιορεντίνα ως δανεικός από τη Νις και ο Βραζιλιάνος Πέδρο Φελίπε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους.

Ως βασικός λόγος που δεν προχώρησε η μεταγραφή παρουσιάζεται η αγωνιστική απραξία του ποδοσφαιριστή. Ο Γεράσιμος Μήτογλου δεν έχει παίξει σε επίσημο ματς από τις 11 Μαΐου και έτσι στο «στρατόπεδο» της Σαμπντόρια, παρότι υπήρχε συμφωνία και ο ποδοσφαιριστής πέρασε διάφορες εξετάσεις, αποφασίστηκε να μην ενεργοποιηθεί.

Όσο για τον Μήτογλου, έχει διανύει το τελευταίο εξάμηνο της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Αν δεν βρεθεί ομάδα να φύγει μέσα στον Ιανουάριο, όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει τον Ιούλιο ως ελεύθερος.