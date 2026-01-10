Ο Χρήστος Ζαφείρης ξεκινά για πρώτη φορά στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, στο ματς κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ντεμπούτο στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ θα κάνει ο Χρήστος Ζαφείρης, στην αναμέτρηση στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αντώνης Τσιφτσής ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα, ο Λουτσέσκου θα ξεκινήσει με τους Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, ο Ζαφείρης θα είναι δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ, στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Η επιθετική τριάδα παραμένει αμετάβλητη, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στα δεξιά, τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο και τον Τάισον στα αριστερά, πίσω από τον Γιακουμάκη που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.