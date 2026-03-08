Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στο «ραντάρ» της Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ. Τι έχει ξεχωρίσει στον νεαρό μέσο ο Λουίς Ενρίκε;

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα πάνω του από ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως φαίνεται, στο «κόλπο» έχει μπει και η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι Παριζιάνοι τον έχουν εντάξει στη μεταγραφική τους λίστα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Sport.fr», ο αθλητικός διευθυντής της Παρί, Λουίς Κάμπος, έχει ξεχωρίσει τον ταλαντούχο μέσο του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, όμως, τονίζεται πως ο Μουζακίτης αρέσει αρκετά και στον Λουίς Ενρίκε. Μάλιστα, αυτό που φαίνεται να αρέσει περισσότερο στον Ισπανό τεχνικό, είναι το γεγονός πως μπορεί να παίξει με άνεση τόσο στο «6», όσο και στο «8», ενώ τα στοιχεία που έχει ξεχωρίσει είναι η εκρηκτικότητα που έχει στο παιχνίδι του, αλλά και η ένταση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν βλέπει στον μέσο των Πειραιωτών μία ιδανική επένδυση για το μέλλον, όμως φυσικά δεν «παίζει» μόνη της, αφού το όνομά του έχει συνδεθεί ήδη με συλλόγους από την Αγγλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Ο Μουζακίτης φέτος έχει αγωνιστεί σε 32 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 3 ασίστ.